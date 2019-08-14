Янкаускас получил третий подряд административный арест

Московский муниципальный депутат Константин Янкаускас, снятый с выборов в городскую думу, вновь оказался в спецприемнике по решению суда. Непрерывно находясь в обществе полицейских с 27 июля, на этот раз он получил 9 суток заключения, о чем пишет ресурс "МБХ Медиа". Ему вменили призыв к выходу на несанкционированную акцию протеста 3 августа через социальные сети.

"Я считаю это дело политическим. Такие постановления суда дестабилизируют политическую обстановку в городе. Рапорты полицейских, которые меня задерживали повторяют друг друга, вплоть до ошибок и знаков препинания", - цитируется слова Янкаускаса, произнесенные в суде.

По схожим обвинениям продолжают сидеть в камерах политики Алексей Навальный, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Все они отказываются соглашаться с недопуском 57 независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Последняя "тематическая" акция протеста 10 августа, которую удалось согласовать с мэрией, собрала более 50 тысяч человек. После ее окончания участников массово задерживали.