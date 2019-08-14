Муринский парк: предвыборная экология

В Калининском районе Петербурга продолжают протестовать против строительства второй очереди спорткомплекса Nova Arena в Муринском парке. Работы по вырубке деревьев и подготовке стройплощадки заморожены только до выборов, считают местные жители. Между тем, призывы голосовать 8 сентября против действующей городской и муниципальной власти раздаются на их акциях все чаще. Представители компании-застройщика уверены, что протестные настроения нагнетались специально ради предвыборного пиара.

За снос забора

Очередная акция за сохранение и благоустройство Муринского парка состоялась 13 августа. На согласованный митинг рядом с действующем корпусом Nova Arena пришли порядка 500 человек, это пока рекордная явка местных жителей на локальное протестное мероприятие.

Текст резолюции зачитали в самом начале акции. Собравшиеся требовали отменить разрешение на строительство спортивного объекта, выданное компании «Анна Нова», вернуть участку, на котором планируется строительство, статус зоны зеленых насаждений общего пользования и провести благоустройство, компенсировав тем самым срубленные подрядчиком деревья.

- Я напомню, деревья были срублены сорокалетние. До двухсот лет живут березы, и были срублены еще и вязы, которые могли бы жить до 400 лет, но конечно же не рядом с «Анна Нова», не рядом с этим застройщиком, - заявила со сцены один из организаторов акции Марианна Бакан.

По информации местной инициативной группы, всего за июль парк лишился 75 деревьев. После этого в ситуацию вмешался врио губернатора Петербурга Александр Беглов. В Смольном сообщили, что глава города объявил выговор трем вице-губернаторам, а реализация проекта Nova Arena 2 была приостановлена. Сооснователь проекта спорткомплекса Олег Баринов рассказал ЗАКС.Ру, что в настоящее время представители «Анна Нова» готовят 3D-презентацию объекта, чтобы убедить местных жителей, в важности спорткомплекса для города и доказать, что вокруг него будет озеленение.

Точная дата общественной презентации пока неизвестна. Активисты полагают, что она пройдет после выборов. Депутат ЗакСа и кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов сообщил ЗАКС.Ру, что недавно получил ответ Беглова на свой запрос о судьбе Муринского парка, после чего согласился с общественными опасениями.

В своем ответе глава города говорит, что дал поручения нескольким комитетам Смольного вместе с «Анна Нова» разработать концепцию благоустройства не самого участка, за который бьются защитники Муринского парка, а прилегающих к нему территорий. Администрацию Калининского района Беглов обязал провести общественные слушания для согласования разработанной концепции с жителями района. В документе утверждается, что окончательное решение о реализации проекта будет принято по итогам слушаний.

- Расчет на то, что пройдут выборы и процесс будет продолжен. Я так вижу их тактику, - отметил Амосов.

Выступая на митинге, он заявил, что надо добиваться сноса забора в Муринском парке и голосовать на выборах за оппозиционных кандидатов в губернаторы и муниципальные депутаты. О необходимости мобилизации людей на 8 сентября говорила и другой участник губернаторской гонки Надежда Тихонова, также посетившая акцию в защиту зеленой зоны.

Переезд на пустырь

Начальник инвестиционного отдела «Анна Нова» Самвел Григорян убежден, что шум вокруг Муринского парка поднялся исключительно из-за приближающегося единого дня голосования.

- В период с 2013 по 2019 год было порядка пяти-шести слушаний по данной территории. Были конкретные предложения от нашей компании, - рассказал Григорян ЗАКС.Ру. - Только в 2019 году началась активная пропагандистская работа о том, что мы уничтожаем парк. До этого по итогам слушаний были предложения представителей «Красивого Петербурга», депутат Вишневский был и депутат Амосов направлял свои предложения. Тихонова, которая сейчас со слезами на глазах рассказывает об уничтожении парка, 19 февраля была на слушаниях, направила материалы, и они не касались нашей территории. То есть по состоянию на февраль 2019 года ее этот вопрос вообще не интересовал. Сейчас все поменялось. Сентябрь – месяц горячий, предвыборный. Наш проект стал разменной монетой на политической арене.

Участники митинга, в свою очередь, неоднократно заявляли, что выступали против строительства еще первой очереди Nova Arena, а на некоторые публичные слушания не могли попасть из-за недостатка информации о планах их проведения.

Григорян тоже приходил на митинг защитников парка, но высказать свою позицию со сцены ему не удалось. Он простоял в толпе всего несколько минут, после чего полицейские отвели его в сторону. Организатор акции Марианна Бакан рассказала, что она попросила полицию провести беседу с представителем застройщика, поскольку увидела, что он принес с собой пакет с какими-то листками. Бакан предположила, что это листовки с контр-агитацией.

Представитель «Анна Нова» заверил ЗАКС.Ру, что принес с собой только документы, а агитировать не собирался. Однако правоохранители посоветовали ему держаться на расстоянии от основной массы митингующих.

Хотя публичного разговора с Григоряном в этот раз не получилось, защитники Муринского парка уверяют, что у них есть компромиссный вариант для «Анна Нова». По их мнению, город, отменив разрешение на строительство в парке, может предоставить застройщику другой участок в границах района.

- Мы предлагаем перенести строительство вне зоны парков и других зеленых территорий, чтобы это строилось на пустыре. Такие места есть, например, на улице Руставелли, - отметила Бакан.

Депутат Амосов полагает, что лучшее место для второй очереди спорткомплекса – пустырь на улице Гжатской, рядом с городским Центром плавания. Судя по кадастровой карте, данная территория предназначена для размещения объектов физической культуры и спорта.

- Этот участок даже больше, чем та территория, на которую они замахиваются. Надо предложить им это место. Я так понимаю, что они не хотят, но это вопрос воли городского руководства. Если будет предложена бОльшая площадь, думаю, что инвестор на это пойдет, - считает Амосов.

По его мнению, ничего страшного не произойдет, если разные футбольные поля одного проекта будут находиться отдельно друг от друга. В качестве примера депутат привел инфраструктуру ФК «Зенит»:

- Представьте себе, что кто-нибудь захотел бы построить тренировочные поля для «Зенита» в Приморском парке Победы и вырубить для этого деревья. Примерно это делают здесь. Это абсурд.

Григорян на вопрос ЗАКС.Ру, согласится ли компания-застройщик на вариант с переносом участка под строительство, прямо не ответил. Он заявил, что организаторы протестных действий преследуют в первую очередь политические цели, дав понять, что вариант с переездом для «Анна Нова» нежелателен.

По мнению управляющего партнера УК Zenith Property Management Ильи Андреева, если выданная ранее разрешительная документация будет отменена, застройщик в любом случае проиграет:

- Я не понимаю, в чем может быть компромисс для застройщика, который получил всю разрешительную документацию в установленном законом порядке. А в случае, если застройщик получил какие-то права на разработку проекта незаконно, он тем более не должен вступать в компромиссные договоренности, а должен нести ответственность согласно законам РФ.

Андреев полагает, что вариант с «заморозкой» проекта до 9 сентября возможен. Однако эксперт, исходя из сложившегося в Петербурге опыта, допускает, что город может пойти на разрыв отношений с инвестором ради политических дивидендов.

- На мой взгляд, комфорт и мнение горожан волнует чиновников в последнюю очередь, - добавил он.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.