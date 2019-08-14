На втором месяце голодовки Соболь упала в обморок

Снятая с выборов в Мосгордуму кандидат в московские депутаты Любовь Соболь, в знак протеста держащая голодовку 32 день подряд, потеряла сознание на улице. Об этом в Twitter сигнализировала ее подруга. После приезда скорой помощи женщину удалось привести в чувства. Ее кардиограмма в норме, но общее состояние оставляет желать лучшего.

"Сейчас у Любы сильная слабость, лежит. За время голодовки она потеряла почти 11 кг веса", - гласит одно из сообщений.

Ранее политик не раз заявляла, что будет голодать "до победного" - пока не добьется своей регистрации. По ее твердому убеждению, свои подписи она собрала честно, однако с ней не согласны ни Мосгоризбирком, ни суд.