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17:13

На втором месяце голодовки Соболь упала в обморок

фото ЗакС политика На втором месяце голодовки Соболь упала в обморок

Снятая с выборов в Мосгордуму кандидат в московские депутаты Любовь Соболь, в знак протеста держащая голодовку 32 день подряд, потеряла сознание на улице. Об этом в Twitter сигнализировала ее подруга. После приезда скорой помощи женщину удалось привести в чувства. Ее кардиограмма в норме, но общее состояние оставляет желать лучшего. 

"Сейчас у Любы сильная слабость, лежит. За время голодовки она потеряла почти 11 кг веса", - гласит одно из сообщений.

Ранее политик не раз заявляла, что будет голодать "до победного" - пока не добьется своей регистрации. По ее твердому убеждению, свои подписи она собрала честно, однако с ней не согласны ни Мосгоризбирком, ни суд.

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18:33    
Пора есть, что тут.

17:39    
Один террорист долго голодал. Его провокация не удалась. Сейчас жрёт как все. Тут другое дело. Даму(извините за выражение) надо лечить. Для начала лишить материнских прав, т.к материнский инстинкт по сохранению  и защите ребёнка отсутствует. Далее - хорошие укольчики, хорошие врач и - и до уровня растения. НО !!! Увидите, до этого не дойдёт, ей подскажут "красивый" выход из ситуации. А жаль ! Растение было бы лучше.

17:26    
Чушь! На втором месяце реальной голодовки человек уже не ходит. А соболь ваша - животное. Симулирует.

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