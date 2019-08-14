Артемий Троицкий: Песни политического протеста стали "заостреннее"

Музыкальный критик и политический комментатор Артемий Троицкий сопоставил между собой песни протеста времен перестройки 1980-х годов и нынешних исполнителей, предпочитающих ругать власть и существующий в стране строй. По его словам, и это его радует, творчество в данном отношении стало более откровенным.

"Сейчас у нас и рокеры, и рэперы стали гораздо более сформулированные. Ну что такое "Мы ждем перемен?". Нет чтобы "мы требуем перемен" или даже "пошли все на фиг из Кремля". Сейчас песни гораздо злее и заостреннее", - привел он пример, выступая на радиостанции "Серебряный дождь".

В качестве одной из самых актуальных и ярких иллюстраций протестных песен он привел песню, посвященную омоновцам.

"Политика диктует повестку дня. Отличный парень Noice MC с его этой песней "Леха космонавт" - просто в десяточку, особенно с этой нынешней историей, когда девушку огрели. Песня - совершенно прямой ответ на весь этот госсадизм", - считает Троицкий.

Несмотря на смелость и творческую силу музыкантов, по оценке критика, времена в политическом смысле наступили гораздо более мрачные, нежели так называемый брежневский "застой".