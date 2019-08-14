ЛДПР пытается снять с выборов во Фрунзенском районе 15 кандидатов Партии роста

В Санкт-Петербургский городской суд 14 августа поступило 15 исков от зарегистрированных кандидатов партии ЛДПР в МО №75 и "Балканский" с требованием снять с выборов их конкурентов.

Во всех 15 исках кандидаты пытаются оспорить решение Горизбиркома, зарегистрировавшего выдвиженцев Партии роста.

В МО "Балканский" команда ЛДПР, включающая Николая Федотова, Дмитрия Соловейчика и Дмитрия Шеварева, выступила против участия в выборах Кристины Мрочко, Павла Ерминова, Романа Григорьева, Натальи Чернышевой, Максима Орина, Дмитрия Маляева и Нины Орловой.

Виктор Новик, претендующий на пост мундепа в МО №75, надеется снять с выборов Александра Ляхова, Ольгу Тенищеву и Павла Буракова.

Кандидат от ЛДПР по МО №75 Юлия Козицина объединилась ради судебной борьбы с конкурентами от Партии роста с представителем "Единой России" Алексеем Носовым. Они подали совместные иски к Горизбиркому с требованием отменить решение о регистрации пятерых выдвиженцев Партии роста: Олега Игнатьева, Андрея Никулина, Романа Бондаренко, Сергея Лопатина и Инны Жимилы.