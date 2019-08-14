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Выборы-2019

Муниципал

17:34

ЛДПР пытается снять с выборов во Фрунзенском районе 15 кандидатов Партии роста

фото ЗакС политика ЛДПР пытается снять с выборов во Фрунзенском районе 15 кандидатов Партии роста

В Санкт-Петербургский городской суд 14 августа поступило 15 исков от зарегистрированных кандидатов партии ЛДПР в МО №75 и "Балканский" с требованием снять с выборов их конкурентов. 

Во всех 15 исках кандидаты пытаются оспорить решение Горизбиркома, зарегистрировавшего выдвиженцев Партии роста. 

В МО "Балканский" команда ЛДПР, включающая Николая Федотова, Дмитрия Соловейчика и Дмитрия Шеварева, выступила против участия в выборах Кристины Мрочко, Павла Ерминова, Романа Григорьева, Натальи Чернышевой, Максима Орина, Дмитрия Маляева и Нины Орловой. 

Виктор Новик, претендующий на пост мундепа в МО №75, надеется снять с выборов Александра Ляхова, Ольгу Тенищеву и Павла Буракова.  

Кандидат от ЛДПР по МО №75 Юлия Козицина объединилась ради судебной борьбы с конкурентами от Партии роста с представителем "Единой России" Алексеем Носовым. Они подали совместные иски к Горизбиркому с требованием отменить решение о регистрации пятерых выдвиженцев Партии роста: Олега Игнатьева, Андрея Никулина, Романа Бондаренко, Сергея Лопатина и Инны Жимилы. 

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19:00    
Пауки в банке. Между ними разница только в названии партии, к которой они пристроились. Суть у всех одна - прорваться к кормушке, оттеснив старых депутатов. Шакалы ! Жаль, что невозможно не выбрать НИКОГО.

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