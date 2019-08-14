Мэрия Москвы заявила о согласовании митинга на 25 августа, либертарианцы не согласны

Мэрия Москвы заявила о согласовании митинга на проспекте Сахарова 25 августа, но заявители – Либертарианская партия – с этим не согласны.

О согласовании сообщил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник, передает «Интерфакс». По его словам, до организаторов, подававших заявку на шествие, «доведены обоснованные предложения о проведении только митинга».

«Эти предложения позволяют органам исполнительной власти принять меры по обеспечению условий проведения публичного мероприятия и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросу обеспечения безопасности участников», - заявил Олейник.

Либертарианская партия подавала заявку на шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова с митингом после него, передает «Новая газета». Замсекретаря московского комитета партии Игорь Ефремов заявил, что либертарианцы на этот вариант не согласны и будут предлагать другие варианты.

«После ареста [члена партии] Михаила Светова стало понятно, что пытаться согласовать площадки вроде Лубянки нет никакого смысла, мы будем продолжать настаивать на внутренней стороне проспекта академика Сахарова», - подчеркнул Ефремов.

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Кроме шествия 27 июля, крупная акция состоялась 3 августа. В каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства.

10 августа прошла крупная согласованная акция протеста, которую посетили около 50 тысяч человек. После этого некоторые из участников направились в сторону администрации президента, и их начали задерживать. В автозаки попали более 250 человек.