Здание ВНИПИЭТ на Савушкина "не дотянуло" до статуса исторического памятника

Заметное здание с колоннами на улице Савушкина, 82, в котором располагается Институт комплексной энергетической технологии (ВНИПИЭТ), профильный комитет Смольного отказался признавать памятником исторического и культурного значения, пишет градозащитное издание "Канонер".

Таким образом КГИОП отрицательно ответил на обращение краеведа Андрея Жданова. Проведя экспертизу, чиновники сочли, что конструкция и композиция "типичны для своего времени".

В своем нынешнем виде пятиэтажное здание в Приморском районе появилось в "хрущевскую" эпоху, в 1957 году. Своей лицевой стороной оно выходит на Приморский проспект. Авторы проекта - Иосиф Орлов, Юрий Ушаков и Михаил Левин.