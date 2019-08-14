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18:20

Здание ВНИПИЭТ на Савушкина "не дотянуло" до статуса исторического памятника

фото ЗакС политика Здание ВНИПИЭТ на Савушкина "не дотянуло" до статуса исторического памятника

Заметное здание с колоннами на улице Савушкина, 82, в котором располагается Институт комплексной энергетической технологии (ВНИПИЭТ), профильный комитет Смольного отказался признавать памятником исторического и культурного значения, пишет градозащитное издание "Канонер".

Таким образом КГИОП отрицательно ответил на обращение краеведа Андрея Жданова. Проведя экспертизу, чиновники сочли, что конструкция и композиция "типичны для своего времени".

В своем нынешнем виде пятиэтажное здание в Приморском районе появилось в "хрущевскую" эпоху, в 1957 году. Своей лицевой стороной оно выходит на Приморский проспект. Авторы проекта - Иосиф Орлов, Юрий Ушаков и Михаил Левин.

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