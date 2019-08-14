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Выборы-2019

Муниципал

18:24

Незарегистрированные кандидаты в мундепы Шушар просят привлечь к ответственности избирком

фото ЗакС политика Незарегистрированные кандидаты в мундепы Шушар просят привлечь к ответственности избирком

Участники муниципальных выборов в поселке Шушары, которым не удалось стать кандидатами в мундепы, вышли 14 августа с одиночными пикетами в Славянке с требованиями отменить муниципальные выборы в МО "Поселок Шушары" из-за отказа в регистрации. 

Как рассказал ЗАКС.Ру несостоявшийся кандидат в мундепы Алексей Махров, участники выборов требуют отменить выборы в муниципалитете и привлечь к уголовной ответственности избирком. Участники пикетов также собирают подписи под обращением к главе Центризбиркома Элле Памфиловой и президенту России Владимиру Путину, "чтобы остановить правовой беспредел". 

Напомним, ИКМО "Поселок Шушары" отказала в регистрации более 50 кандидатам в муниципальные депутаты.

Елена Владыкина

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18:54    
Почему на фото сегодня нет той фря  , которая больше всех скалилась заученной улыбкой и  похожа на девок, вышагивающих по подиуму походкой ляди ? Хорошо, что я не в Шушарах. К таким депутатам попадать не хочется. Особенно к левой. Как я и писал вчера, придётся вам, братцы, идти работать. Именно РАБОТАТЬ, а не быть "активистами", блогерами , "правозащитниками" и прочими бездельниками, делающими деньги из воздуха или  от "спонсоров"-_пятиколонников.

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