Незарегистрированные кандидаты в мундепы Шушар просят привлечь к ответственности избирком

Участники муниципальных выборов в поселке Шушары, которым не удалось стать кандидатами в мундепы, вышли 14 августа с одиночными пикетами в Славянке с требованиями отменить муниципальные выборы в МО "Поселок Шушары" из-за отказа в регистрации.

Как рассказал ЗАКС.Ру несостоявшийся кандидат в мундепы Алексей Махров, участники выборов требуют отменить выборы в муниципалитете и привлечь к уголовной ответственности избирком. Участники пикетов также собирают подписи под обращением к главе Центризбиркома Элле Памфиловой и президенту России Владимиру Путину, "чтобы остановить правовой беспредел".

Напомним, ИКМО "Поселок Шушары" отказала в регистрации более 50 кандидатам в муниципальные депутаты.

Елена Владыкина