Дадина отпустили после задержания у колонии в Смоленской области

Ильдара Дадина отпустили из отдела полиции после задержания у исправительной колонии № 3 в Смоленской области.

По словам Дадина, в отделе полиции он столкнулся с «беспределом», но его «по крайней мере, не били». В чем выразился «беспредел», активист не уточнил.

Параллельно с этим на свободу вышел Денис Бахолдин, которого ездил встречать Дадин. Бахолдин – активист, которого обвинили в работе на украинскую националистическую организацию «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в России) и осудили по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) на 3,5 года колонии.

Дадина задержали днем 14 августа. С чем было связано задержание, не уточнялось.