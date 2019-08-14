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Муниципал

19:07

Суд снял с выборов в МО «Екатерингофский» пять оппозиционных кандидатов

фото ЗакС политика Суд снял с выборов в МО «Екатерингофский» пять оппозиционных кандидатов

Ленинский районный суд на заседании 14 августа отменил решения ИКМО «Екатерингофский» зарегистрировать кандидатами в местные депутаты самовыдвиженца Богдана Литвина и представителей «Яблока» Федора Горожанко, Полину Костылеву, Ефима Миньковича и Веронику Юдович, сообщил в Twitter начальник петербургского муниципального штаба Навального Александр Шуршев.

Истцом выступил кандидат от «Единой России», действующий муниципальный депутат Иван Бандурин. Он требовал признать незаконным решения ИКМО, так как все пять человек получили кандидатские удостоверения после первоначально отведенного срока регистрации. Однако Горизбирком постановлял о продлении сроков регистрации, взяв во внимание, что потенциальные кандидаты не смогли своевременно ознакомиться с решением муниципального совета об объявлении выборов. В частности, у муниципалитета не работал сайт, где это решение должно было быть опубликовано.

«ИКМО, чтобы доказать, что их сайт работал и информация про выборы на нем была опубликована, принесли какую-то липовую бумажку. В ней адрес сайта указан так http://екатерингоф/vybory2019/», - написал в Twitter Федор Горожанко.

ekateringof.jpg (172 KB)Фото: Федор Горожанко

Он также добавил, что кандидаты намерены обжаловать решение суда первой инстанции.

Отметим, что 14 августа Ленинский суд также вынесет решения по аналогичным искам к самовыдвиженцам Александру Верещагину, «яблочнику» Владиславу Путрову и представителю ЛДПР Владиславу Бухонину. Еще два заседания состоятся на следующий день. Первое о снятии с выборов самовыдвиженца Александра Шуршева и выдвигающегося от «Яблока» Максима Кузахметова. По второму заинтересованными лицами проходят кандидаты от ЛДПР Виктория Дацик, Леонид Александров и Сергей Панчук.


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