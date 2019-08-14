У горящего здания бизнес-центра на Малом проспекте В.О. обрушилась кровля

В ходе пожара в четырехэтажном здании бизнес-центра "Ленинград" на Васильевском острове у него частично обрушилась крыша, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Возгоранию в здании по адресу Малый проспект, 58 присвоили повышенный ранг №3.

В настоящий момент пожар локализован. По состоянию на 17:00 огнем была охвачена площадь в 200 квадратных метров.

Известно, что людей, находившихся в соседних деловых центрах, оперативно эвакуировали.

Фотографии: Сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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