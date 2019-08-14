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19:39

Митрохина допустили до столичных выборов, но он недоволен Мосгоризбиркомом

фото ЗакС политика Митрохина допустили до столичных выборов, но он недоволен Мосгоризбиркомом

Один из старейших "яблочников" Сергей Митрохин, о чьем допуске до выборов в столичный парламент после долгой борьбы за это право стало известно 14 августа, выразил недовольство главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Последний, на его взгляд, стравливает политика с условной группой политиков, близкой к Алексею Навальному и не допускаемой до попадания в бюллетень. По ряду причин Митрохин с такого рода инсинуациями категорически не согласен. Ему, в частности, кажется, что его репутацию зачем-то сознательно "подмачивают".

"Я не понимаю, по какому признаку он меня противопоставляет другим. Я делаю то же самое, что и они, а у него какие-то непонятные фантазии в голове. Скорее всего, цель такая, наверное, – внести раскол среди оппозиции", - предположил он в интервью радиостанции "Свобода".

По словам политика, в суде собранные за его выдвижение подписи проверялись максимально честно, прозрачно и наглядно, и демонстрировался тем самым весь "беспредел" окружной избирательной комиссии. Несмотря на то, что ему удалось добиться регистрации, Митрохин заверил общественность: он продолжит участвовать в акциях, которые иницируют недопущенные кандидаты.

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