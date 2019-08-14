Кандидатов в мундепы МО «Петро-Славянка» от КПРФ пытаются снять с выборов через суды

Самовыдвиженец в муниципальные депутаты МО поселок Петро-Славянка Дмитрий Пимбурский подал четыре иска к ИКМО поселка. Согласно карточкам дел, заявления зарегистрированы Колпинским районным судом 14 августа.

Также в карточках дел указано, что заинтересованными лицами выступают один самовыдвиженец в мундепы МО «Петро-Славянка» Олег Дегтярук и три претендента в депутатский совет округа от КПРФ. В числе последних Жанна Плотникова, Юрий Боловинцев и Наталья Меньшикова. Представитель Колпинского районного комитета КПРФ Егор Мороз сообщил ЗАКС.Ру, что не знает подробностей этих исков.

При этом, Морозов рассказал, что у Боловинцева 15 августа состоится заседание в Санкт-Петербургском городском суде. Там его снять с выборов хочет кандидат в мундепы МО «Петро-Славянка» от «Единой России» Руслан Снегирев. Также «единоросс» подал иски против самовыдвиженца Дегтярука и других коммунистов: Сергея Степанова, Алексея Попова, Валентины Кошельковой и Владимира Курбатова. Как следует из информации сайта суда, заседания состоятся 15 августа.

По словам, Морозова все кандидаты от КПРФ, у которых завтра состоится суд, зарегистрированы Санкт-Петербургской избирательной комиссией. Из-за этого Горизбирком выступает в делах ответчиком, уточнил представитель КПРФ.

- Ответчиком там идет Горизбирком, потому что этих людей регистрировали через Горизбирком. В ИКМО у них был отказ, который мы обжаловали через городскую избирательную комиссию. По результатам этого обжалования они были зарегистрированы, но сейчас там нашелся один из кандидатов, который решил эту ситуацию обжаловать, - рассказал Морозов. - Комиссия отменила решение ИКМО на основании того, что все выдвинутые обвинения не были доказаны и не имели под собой каких-то оснований, и плюс: там были нарушены сроки рассмотрений. Насколько нам известно, истец оспаривает именно сроки рассмотрения этой жалобы и говорит, что они были соблюдены правильно.

Из опубликованных решений Горизбиркома следует, что все перечисленные выдвиженцы в мундепы от КПРФ подавали жалобу в ГИК и были зарегистрированы как кандидаты городской комиссией. Решение о регистрации самовыдвиженца Дектярука ЗАКС.Ру обнаружить не удалось.

Подавший иски к ИКМО самовыдвиженец Пимбурский выдвигался в мундепы МО «Петро-Славянка» в 2014 году, но не прошел. В конце 2018 года, общественники сообщали о долгах Пимбургского. В частности, задолженности в 14 млн рублей его компании ООО «Аквамарин». Эти же активисты сообщают о связи Пимбурского и действующего главы муниципального образования «Петро-Славянка» Якова Козыро. Согласно предвыборным брошюрам, Пимбурский и Козыро учились в Нахимовском военно-морском училище, военно-морском институте им. Попова и других образовательных заведениях. Также в брошюре указано, что Пимбурский является сторонником «Единой России».

София Саттарова