Милонов предложил согласовывать с Минкультом памятники героям ВОВ

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой учреждения в структуре Минкульта новой ставки. По мнению законотворца, в правительстве необходимо иметь специалиста, который бы занимался бы эскизами памятников, имеющими отношение к теме Великой Отечественной войны. Общество, считает Милонов, нуждается в этом во избежание ошибок, нелепость которых несовместима с памятью о героической борьбе с фашистами. О своей идее он рассказал информационному агентству "Москва".

"Скидывали бы по е-mail, там бы сидел один чиновник. Сколько этих памятников делают в году? Даже если 100-500-1000 штук - не важно. Историк бы одним глазом посмотрел, нет ли там каких-то ляпов", - предлагает парламентарий.

Инициатива родилась после того, как после реставрации одного из монументов в Амурской области у фигур советских солдат, изображенных на нем, в руках появилось оружие из арсенала НАТО.

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