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20:48

В МВД подтвердили желание оградить от пешеходов заборами проезжую часть Невского проспекта

фото ЗакС политика В МВД подтвердили желание оградить от пешеходов заборами проезжую часть Невского проспекта

Госавтоинспекция, подчиняющаяся полиции, сообщила в своем ответе на депутатский запрос кандидата в петербургские губернаторы Надежды Тихоновой о том, что в ее планы входит добиться установки заборов вдоль тротуаров на Невском проспекте. Поступить таким образом хотят по причине большого числа аварий в самом центре города, порой приводящих к гибели случайных прохожих.

"Требуется приведение всех перекрестков Невского пр. (…) в соответствие требованиям действующих нормативов, в частности необходима установка пешеходных ограждений, отвечающих требованиям безопасности дорожного движения", - гласит текст, присланный чиновниками.

Ответом Тихонова, выступающая с градозащитных позиций, осталась не удовлетворена. Кроме того, ей кажется малоэффективной мера, которую собираются применить в борьбе с "лихачами" и неаккуратными водителями.

"Представьте, сейчас при выезде на тротуар на пешеходов наезжает автомобиль, а если установить заборы – будет сначала лететь металлический забор, и затем наезжать автомобиль", - сформулировала она один из своих аргументов "против".

В представлении справедливоросса, следует делать упор на ограничениях скорости, повышении качества и количества наблюдающих за дорожным движением видеокамер и увеличении числа "лежачих полицейских".


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