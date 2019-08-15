В Госдуме полагают, что новостные агрегаторы нагнетают "социально-политическую ситуацию"

Федеральные парламентарии считают, что на предстоящие заседания Государственной думы, которые пройдут в сентябре, следует пригласить представителей новостных агрегаторов, так как они излишне обостряют социально-политическую атмосферу.

Поводом для предстоящей дискуссии послужила новость о том, что народные избранники собираются запретить эксплуатацию старых автомобилей. Депутаты возмутились, так как даже несмотря на то, что инициатива не была одобрена большинством из них, новостники продолжили продвигать её в "топы" как готовящуюся к принятию.

"В начале сентября мы бы хотели встретиться с представителями этих новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, и уточнить, зачем они это делают. Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации. Если это не так, хотелось бы верить, что они поправят свои заголовки и объяснят людям еще раз, что Государственная дума никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан", - сообщил депутат Андрей Исаев.

Накануне, 14 августа, думский комитет по промышленности выступил с предложением запретить россиянам ездить на автомобилях, "достигших предельного срока эксплуатации". Идея принадлежит супруге президента КамАЗа Сергея Когогина, единороссу Альфие Когогиной.