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9:32

В Госдуме полагают, что новостные агрегаторы нагнетают "социально-политическую ситуацию"

фото ЗакС политика В Госдуме полагают, что новостные агрегаторы нагнетают "социально-политическую ситуацию"

Федеральные парламентарии считают, что на предстоящие заседания Государственной думы, которые пройдут в сентябре, следует пригласить представителей новостных агрегаторов, так как они излишне обостряют социально-политическую атмосферу.

Поводом для предстоящей дискуссии послужила новость о том, что народные избранники собираются запретить эксплуатацию старых автомобилей. Депутаты возмутились, так как даже несмотря на то, что инициатива не была одобрена большинством из них, новостники продолжили продвигать её в "топы" как готовящуюся к принятию.

"В начале сентября мы бы хотели встретиться с представителями этих новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, и уточнить, зачем они это делают. Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации. Если это не так, хотелось бы верить, что они поправят свои заголовки и объяснят людям еще раз, что Государственная дума никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан", - сообщил депутат Андрей Исаев.

Накануне, 14 августа, думский комитет по промышленности выступил с предложением запретить россиянам ездить на автомобилях, "достигших предельного срока эксплуатации". Идея принадлежит супруге президента КамАЗа Сергея Когогина, единороссу Альфие Когогиной.

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14:09    
Сейчас в России куча негатива! А в Сми то что в России!

10:13    
Сейчас в СМИ 80% один НЕГАТИВ! Из-за этого россияне впадают в депрессию минимум...В СССР берегли психологическое здоровье граждан, что было правильно!

10:07    
Пусть депутаты получают среднюю по своему региону зарплату и трудятся по 10-12 часов в день с риском быть уволенным за несогласованных чих, тогда посмотрим, что они скажут...

9:51    
В России сейчас в СМИ очень много провокаторов, которые муссируют негатив, разжигают ненависть к властям, призывают к бунтам и тд. и тп. Помните при Сталине была статья УК за антисоветскую пропаганду...Не от большого желания ведь её вводили, а крайне вынужденно с целью защиты социалистического Отечества!

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