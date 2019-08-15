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10:02

В Подмосковье в кукурузном поле экстренно сел Airbus A321; пострадали 23 человека, погибших нет

фото ЗакС политика В Подмосковье в кукурузном поле экстренно сел Airbus A321; пострадали 23 человека, погибших нет

Принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus A321, выполняя сегодня, 15 августа, рейс U6178 из подмосковного Жуковского до Симферополя, вынужден был экстренно приземлиться на расположенном неподалеку от аэропорта кукурузном поле.

Причиной ЧП послужила стая птиц, которые попали в один из двигателей. Издание Baza опубликовали видеоролик, снятый одним из пассажиров: в нём слышно, как один из двигателей сильно "рычит", работая с перебоем. На посадку самолет заходил с убранными шасси и выключенными двигателями.

На момент посадки на борту лайнера находили 234 человека, включая членов экипажа. Погибших нет, однако из-за жесткого столкновения с землей пострадали 23 человека, пятеро из которых - дети. На данный момент все они госпитализированы.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Вместе с тем руководство "Уральских авиалиний" утверждает, что пилоты действовали правильно. Аналогичного мнения придерживаются и пассажиры.

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16:59   captain Walker  
за 20 лет царствования его величества чекистская хунта уничтожила абсолютно всё

16:57    
ну нельзя здесь,просто нельзя в этой стране летать на самолетах.развалено и уничтожено абсолютно всё.пьяные и плохоподготовленные пилоты,старая техника,обработка антиобледенителем не всегда производится,борьба с птицами ведется из рук вон плохо,наркоманы-диспетчеры и много чего ещё.Ведь если вдуматься,это ведь ненормальность,когда уральская авиакомпания выполняет рейсы между москвой и крымом.ну это ваще за гранью,просто ненормальность.Уральские авиалинии наз-ся компания.при чем здесь симферополь?пусть и летают между москвой и уралом.

11:17    
Если это правда, что на взлёте в оба двигателя попали птицы и двигатели заглохли(!!!!!!!), то посадка на кукурузное поле огромнейшего лайнера(А-321) - это авиационное чудо со спасением 234 человек, а командиру экипажа надо давать Героя России!

10:09    
В Советское время аэродромные службы активнейшим образом гоняли птиц в районе аэродромов военных и гражданских, используя для этого громкоговорители, отстрел, убирали свалки от аэродромов, даже соколов для отпугивания держали и тд. итп. Сейчас главное прибыль, а безопасность полётов хрен с ней...

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