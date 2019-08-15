Кен пожаловался на рекламу кандидата от "Единой России" на порносайтах

Действующий муниципальный депутат МО "Морские ворота" Даниил Кен, который пытался зарегистрироваться кандидатом в мундепы в МО "Светлановское", обнаружил агитацию кандидата в муниципальные депутаты от "Единой России" Анатолия Кораблева на порноресурсах, об этом Кен сообщил в своем Twitter.

По словам Кена, кандидат от партии власти якобы разместил на двух порносайтах агитационные ролики. К заявлению в местный избирком Кен приложил баночку вазелина.

В комментарии ЗАКС.Ру Кен сообщил, что если местная комиссия не найдет агитацию, то жалобу на Кораблева направят в Центральную и Городскую избирательные комиссии.

Напомним, ранее Даниила Кена сняли с выборов в МО "Светлановское" через суд, признав несколько постов в соцсетях с упоминанием "Единой России" от 2014, 2015 и 2019 годов агитацией.