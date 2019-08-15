Советник Трампа подозревает, что РФ украла у США технологии по разработке гиперзвукового оружия

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, беседуя с журналистами The Voice of America, известил, что Россия использует при разработке гиперзвукового оружия технологии, украденные у США.

Рассуждая о произошедшем под Северодвинском взрыве, Болтон отметил, что ему известно гораздо больше, чем он может поделиться со СМИ.

"Хотя экономика России сравнима с экономикой Нидерландов, она все еще тратит достаточно средств на оборону и делает попытки модернизировать ядерный арсенал. <...> При этом Россия использует технологии, украденные у США", - рассказал советник Трампа.

8 августа в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Произошло это в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Позже стало известно, что там изучали возможности нового ракетного комплекса - предположительно, "Буревестника".

От взрыва погибли пять человек: все они - сотрудники "Росатома", которых наградят посмертно.