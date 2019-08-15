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10:25

Советник Трампа подозревает, что РФ украла у США технологии по разработке гиперзвукового оружия

фото ЗакС политика Советник Трампа подозревает, что РФ украла у США технологии по разработке гиперзвукового оружия

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, беседуя с журналистами The Voice of America, известил, что Россия использует при разработке гиперзвукового оружия технологии, украденные у США.

Рассуждая о произошедшем под Северодвинском взрыве, Болтон отметил, что ему известно гораздо больше, чем он может поделиться со СМИ. 

"Хотя экономика России сравнима с экономикой Нидерландов, она все еще тратит достаточно средств на оборону и делает попытки модернизировать ядерный арсенал. <...> При этом Россия использует технологии,  украденные у США", - рассказал советник Трампа.

8 августа в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Произошло это в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Позже стало известно, что там изучали возможности нового ракетного комплекса - предположительно, "Буревестника".

От взрыва погибли пять человек: все они - сотрудники "Росатома", которых наградят посмертно.

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11:17    
Я человек рассеянный,
Столкнулся с лиходеями!
Раз в Москву я полетел,
Накопилось много дел.
Прихватил и гиперзвук, -
Если что-то, если вдруг…
Принимал меня сам Путин,
Разобрали все, по сути.
Вот от Путина мы вышли,
В голове блуждали мысли.
И вернулся я домой –
Не в себе, как сам не свой?
Стал когда снимать пальто:
Твою мать! Пальто не то!..

10:54    
Если это правда, что Россия украла новейшие разработки американского вооружения, то Россия-браво!!! Честь и слава нашим разведчикам из ФСБ и ГРУ!!!

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