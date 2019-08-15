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10:55

"Дождь": Штраф для участников протестов в Москве увеличился втрое с 2013 года

фото ЗакС политика "Дождь": Штраф для участников протестов в Москве увеличился втрое с 2013 года

С конца июля 2019 года средний размер штрафа за участие в несанкционированной акции протеста увеличился на 16%, сообщает "Дождь". До этого в течение 7 лет сумма постепенно росла с семи тысяч рублей в 2013 году до 19 тысяч рублей - в 2018-м.

Ужесточающие правила проведения публичных мероприятий корректировки были внесены в закон о митингах в 2012 году. После этого санкция по самой "протестной" ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение участником установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) стала предусматривать наказание в виде 10-20 тысяч рублей вместо положенных ранее трех тысяч рублей.

Сумма выросла вдвое и в 2015 году, достигнув средней отметки 16,9 тысяч рублей. В 2018-м этот параметр достиг отметки в 19,6 тысяч. В текущем году столичные суды чаще всего назначают наказание в виде 20 тысяч рублей штрафа.

Наибольший штраф за участие в незаконных протестах в июле нынешнего года получила московская активистка Валерия Скоробогатова - Тушинский райсуд обязал её выплатить 250 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Позднее 300 тысяч рублей штрафа инкриминировали Любови Соболь - по аналогичной статье.

Напомним, в середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. После "забракованные" кандидаты заявили, что их подписи были посчитаны незаконно. С тех пор в столице еженедельно проходят акции протеста, в которых принимают участие граждане, требующие допуска незарегистрированных политиков до выборов. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны "рекордные" 1373 человека. После этого Следком возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", фигурантами которого являются 14 жителей столицы.

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16:06    
У нас кризис легитимности.

11:05    
В бюджете Россия должна быть статья, наполняемая за счёт штрафов с прозападных экстремистов-бунтовщиков! Штрафовать американских подстилок безжалостно, деньги тратить на детей и премировать правоохранителей за защиту Отечества от поползновений прозападной мрази!

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