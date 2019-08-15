Суд оставил участника московских "беспорядков", студента Егора Жукова в СИЗО

Студент ВШЭ Егор Жуков, обвиненный по "делу 27 июля" о массовых беспорядках в центре столицы, не смог оспорить в Мосгорсуде свой арест до 27 сентября, сообщает "МБХ медиа". Между тем его адвокат считает, что в его деле нет вообще никакой конкретики и состава преступления.

С портретом Егора Жукова выходили многие участники последующих акций за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

За студента поручилась его преподаватель, кандидат в Мосгордуму Валерия Касамара, которую оппозиционеры называли провластной, но и это не помогло изменить меру пресечения на более мягкую.

Всего на шествии, по итогам которого возбудили дело о беспорядках, с применением грубой силы задержали почти 1400 человек. Своим выходом на улицы они требовали честных выборов. На имеющихся в открытом доступе видеотрансляциях акции никаких признаков беспорядков со стороны мирных граждан пока усмотреть не удалось.