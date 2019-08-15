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11:25

11-летний сын Шестуна просит Путина и Медведева отпустить отца домой

фото ЗакС политика 11-летний сын Шестуна просит Путина и Медведева отпустить отца домой

Бывший глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестун продолжает держать уже третью протестную голодовку, не так давно вошедшую в экстремальную стадию, так как бывший чиновник ограничил потребление жидкости.

Несколько дней назад ему позволили увидеться с детьми, которые, покинув стены "Матросской тишины", были шокированы состоянием отца, заявив, что он стал похож на узника концлагеря.

После свидания его сын, 11-летний Григорий Шестун, записал на YouTube видеообращение, адресованное российским властям.

"Здравствуйте, Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич и другие большие дяди, которые могут мне помочь! Меня зовут Гриша Шестун и я уже год живу без отца, которого арестовали за то, что он хороший человек и не мог оставить жителей в беде в их борьбе с мусорным полигоном. Мы записали много обращений к президенту, но нас не слышат. Хватит уже издеваться над ним и над нами. Отдайте его мне, домой! Я буду за ним ухаживать, он будет есть три раза в день! И я обещаю: он никуда не сбежит", - просит юноша.

Александр Шестун обещал прервать сухую голодовку только в том случае, если ему предоставят документы, подтверждающие незаконные разрешения врачей на следственные действия. Из-за крайне неудовлетворительного состояния здоровья бывшего управленца начальник больницы ФКУЗ МСЧ-77 Савченко была отстранена от занимаемой должности, проводится служебная проверка.

Под домашний арест Шестуна просили перевести в том числе председатель Совета по правам человека Михаил Федотов и российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Напомним, возбужденное против него уголовное дело Шестун считает политически мотивированным и категорически не признает свою вину. Ущерб от инкриминируемых ему махинаций с подмосковной землей следствие оценивает в сотни миллионов рублей. В СИЗО он находится с лета 2018 года. В начале прошлого года он публично поддержал массовый протест жителей своего региона, выходя с ними на митинги, за что, как считают он и его семья, и поплатился. Видеообращение семьи Шестуна к президенту, размещенное в YouTube, посмотрели миллионы пользователей сервиса.

Ранее неравнодушные к его судьбе граждане обратились за помощью в ПАСЕ и Европарламент.

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16:08    
Не та ли это Савченко чтос Магницким была?

11:31    
Чиновние-коррупционер должен сидеть в тюрьме! Пожизненно, чтобы другим чиновникам неповадно было!

Страница 1-ая (всего: 1)
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