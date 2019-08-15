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11:51

Управделами президента готово выделить 50 млн рублей на новые элитные авто

фото ЗакС политика Управделами президента готово выделить 50 млн рублей на новые элитные авто

Управление делами президента России собирается потратить 50 млн рублей на покупку автомобилей премиум-класса. На соответствующий тендер, размещенный на портале госзакупок, обратило внимание издание "МБХ медиа".

Заявка принадлежит ФГБУ "Автобаза № 2" управделами главы государства. В ней присутствуют 10 лотов стоимостью 4,9 млн каждый. 

Примечательно, но в техническом задании не указаны конкретные марки автомобилей, однако даны их детальные характеристики. Например, объем двигателя - не более 3,4 литра, мощность - не менее 380 лошадиных сил; все ТС должны быть черного цвета с кожаным салоном. Машины должны быть оборудованы подогревом всех сидений, круиз-контролем, климат-контролем, электрорегулировками сидений и шторками для передних и задних пассажиров.

В декабре прошлого года управделами президента уже приобретало элитные авто, выделив на эти цели более внушительную сумму - 400 млн рублей. В отличие от нынешней закупки, в ней указывалась конкретная марка ТС - Genesis.

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16:15    
Пора значит снижать ндс в магазинных чеках до 7%.  А то слишком много платим.

14:19    
Всех подписантов разрешения на скамью подсудимых!
Пора гражданам запретить транжирить народные деньги.

14:02    
Не пора ли научиться вести дела экономнее и обращаться с казенными деньгами бережливее?
В стране кризис, экономический спад, страна в кольце врагов, а путинская шайка живет на широкую ногу.

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