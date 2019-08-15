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15 августа, 12:23

Ещё один фигурант "дела 27 июля" останется под арестом до конца сентября

фото ЗакС политика Ещё один фигурант "дела 27 июля" останется под арестом до конца сентября

Городской суд Москвы до 27 сентября оставил под арестом другого фигуранта дела о "массовых беспорядках" в столице 27 июля Кирилла Жукова, поделилась с "МБХ медиа" адвокат "Агоры" Светлана Байтурина. 

"Были заявлены поручительства известных людей, просили домашний арест, но поручительства отклонили", - сообщила она.

Жукову инкриминируют ч. 2 ст. 212 УК РФ (Участие в массовых беспорядках) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия против представителя власти) - во втором случае за то, что молодой человек попытался поднять забрало на шлеме омоновца.

В знак протеста против уголовного преследования Жуков объявил голодовку.

Ранее Мосгорсуд оставил под арестом и студента ВШЭ Егора Жукова. На заседание пришел рэпер Oxxxymiron, однако его не пустили в зал заседаний якобы из-за нехватки мест. Во время слушаний зачитали поручительство музыканта, который предложил внести за Жукова залог в размере 2 млн рублей. Ходатайство было отклонено.

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15 августа, 13:42    
Хорошая новость об аресте очередной прозападной мрази! Больше хороших новостей!!!

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