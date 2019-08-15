Ещё один фигурант "дела 27 июля" останется под арестом до конца сентября

Городской суд Москвы до 27 сентября оставил под арестом другого фигуранта дела о "массовых беспорядках" в столице 27 июля Кирилла Жукова, поделилась с "МБХ медиа" адвокат "Агоры" Светлана Байтурина.

"Были заявлены поручительства известных людей, просили домашний арест, но поручительства отклонили", - сообщила она.

Жукову инкриминируют ч. 2 ст. 212 УК РФ (Участие в массовых беспорядках) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия против представителя власти) - во втором случае за то, что молодой человек попытался поднять забрало на шлеме омоновца.

В знак протеста против уголовного преследования Жуков объявил голодовку.

Ранее Мосгорсуд оставил под арестом и студента ВШЭ Егора Жукова. На заседание пришел рэпер Oxxxymiron, однако его не пустили в зал заседаний якобы из-за нехватки мест. Во время слушаний зачитали поручительство музыканта, который предложил внести за Жукова залог в размере 2 млн рублей. Ходатайство было отклонено.