Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

12:39

Менеджер "Газпром нефти" снял с выборов главреда "МК в Питере" и начальника штаба Навального

фото ЗакС политика Менеджер "Газпром нефти" снял с выборов главреда "МК в Питере" и начальника штаба Навального

Ленинский районный суд 15 августа отменил регистрацию кандидатами в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" главного редактора газеты "МК в Питере" Максима Кузахметова и начальника петербургского муниципального штаба Навального Александра Шуршева.

Истцом выступил другой кандидат, работающий менеджером "Газпром нефти" единоросс Максим Григорьев. По его словам, избирательная комиссия муниципалитета зарегистрировала его соперников уже после отведенных на это сроков. 

- Это создает им особые условия и нарушает мои права как кандидата, - добавил истец.

Также он пояснил, что подал в суд только на двух кандидатов, потому что "с их позицией не согласен больше всего".

Шуршев, представлявший также интересы Кузахметова, напомнил, что срок регистрации кандидатов в МО "Екатерингофский" был продлен на две недели городской избирательной комиссией. Горизбирком 26 июня признал, что ИКМО несвоевременно опубликовала решение о назначении выборов. 

Выступившие ответчиками представители ИКМО встали на сторону истца. Они признали, что вышли за рамки срока приема документов. Председатель ИКМО Ксения Недбайло представила суду пакет документов, которые, по ее мнению, доказывают, что никаких нарушений в связи с объявлением выборов комиссия не допускала. В частности, к материалам дела приобщили июньский номер газеты "Екатерингофский вестник" с опубликованным решением местного совета.

Начальник муниципальной команды Навального заявил, что в представленной газете дважды напечатаны выходные данные, причем с разным тиражом. По его мнению, это означает, что некоторые страницы газеты допечатывали позже. 

Шуршев также обратил внимание на представленное ответчиками письмо муниципального подрядчика ИП Алеферова о публикации решения об объявлении выборов на сайте http://екатерингоф/vybory2019. Шуршев заявил, что такого сайта вообще не существует и не может существовать. Также он отметил, что в соответствии с уставом муниципалитета, адрес сайта МО пишется латинскими буквами.  Григорьев подтвердил, что узнал о выборах на этом интернет-ресурсе, но допустил, что в документе могла быть опечатка.

Шуршев также отметил, что ИКМО, вопреки рекомендациям Горизбиркома, работала не до последнего посетителя и многие кандидаты не могли попасть в помещение комиссии. Истец Григорьев заявил, что 29 и 30 июня отстоял очередь и подал документы. Он уточнил, что во второй день попал в ИКМО перед его закрытием. Шуршев обратил внимание суда, что в материалах дела есть информация, что комиссия 30 июня приняла документы у Григорьева в 14-15 часов.

Кузахметов шел на выборы от партии "Яблоко", Шуршев - самовыдвиженцем.

Напомним, накануне Ленинский суд, удовлетворив иск другого единоросса Ивана Бандурина, снял с выборов в МО "Екатерингофский" восемь кандидатов, от ЛДПР, "Яблока", а также самовыдвиженцев.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:08 Верховный суд подтвердил отмену решения Горизбиркома по жалобе на отказ в регистрации Потякина

14:56 Суд снял с выборов в МО "Екатерингофский" Викторию Дацик и еще двух представителей ЛДПР

13:30 Вячеслава Дацика вывели из зала суда по делу о снятии его жены с выборов

12:50 Самовыдвиженец в МО "Юго-Запад" снял с выборов единоросса  

9:45 Кен пожаловался на рекламу кандидата от "Единой России" на порносайтах

14 августа, 19:45 Кандидатов в мундепы МО «Петро-Славянка» от КПРФ пытаются снять с выборов через суды

14 августа, 19:07 Суд снял с выборов в МО «Екатерингофский» пять оппозиционных кандидатов

14 августа, 18:24 Незарегистрированные кандидаты в мундепы Шушар просят привлечь к ответственности избирком

14 августа, 17:34 ЛДПР пытается снять с выборов во Фрунзенском районе 15 кандидатов Партии роста

14 августа, 14:50 В Горизбирком с начала кампании поступило 2408 обращений по муниципальным выборам

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:10    
Заведомо ложное оспаривание будет

13:47    
заведомо ложные доказательства,, заведомо ложные суды. Надо оспаривать дальше.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:52 Greenpeace: После аварии в Поморье норвежцы обнаружили радиоактивный йод в воздухе

17:50 Активисты добились от чиновников признания экологических нарушений под Киришами

17:25 В Москве суд арестовал подозреваемого в госизмене россиянина

17:19 Участник столичных "беспорядков" Егор Жуков: Если дадут меньше 8 лет, буду рад

17:08 Муниципал: Верховный суд подтвердил отмену решения Горизбиркома по жалобе на отказ в регистрации Потякина

17:04 Горизбирком не намерен отказываться от «дачных» участков   1

16:54 Кена обвинили в избиении заведующей детсадом   4

16:50 Столичная мэрия не стала согласовывать пикеты за честные выборы 17 августа   1

16:42 В Архангельской области перестанут штрафовать за стихийные свалки

16:21 В Росгвардии сетуют на угрозы, поступающие силовикам на фоне протестных акций   1

16:04 Амосов вновь выступил за сохранение Исаакия в собственности города

15:41 У Собчак появились претензии к Любови Соболь   1

15:22 Под Псковом археологи нашли более 500 артефактов на месте поселения викингов

15:04 Активистку штаба Навального в Петербурге прокатили до отдела полиции после выхода из спецприемника

15:01 Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru