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12:48

Горизбирком отказался от 15 "дачных" участков

фото ЗакС политика Горизбирком отказался от 15 "дачных" участков

Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила отказаться от 10 экстерриториальных участков для выборов губернатора Петербурга в Ленинградской области. Решение принято на заседании 15 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Юрий Кузьмин сообщил, что поступило около 6 тысяч заявлений от избирателей, которые хотят голосовать за губернатора Петербурга в Ленобласти. На некоторые участки поступило мало заявлений или вовсе не поступило, рассказал Кузьмин. Он добавил, что участки предлагается ликвидировать в СНТ «Дружба», «Дунай», «Айсберг», «Защита», «Ритм» и «Изобилие». Ранее там предлагалось по несколько участков, так как садоводчества большие, но сейчас ГИК считает, что хватит и по одному участку, уточнил Кузьмин. Карту участков Ленинградской области, утвержденных Горизбиркомом, в конце июля представили «Наблюдатели Петербурга». 

Он также сообщил, что в Псковской области предлагается отказаться от пяти участков. Это участки в Спицино, Заплюсье, Неёлово и два в Пскове. Ознакомиться с картой участков в Псковской области и их описанием можно в материале ЗАКС.Ру

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко со ссылкой на данные члена Центральной избирательной комиссии Николая Булаева сообщил, что всего поступило почти 10 тысяч заявлений избирателей на голосование в Псковской и Ленинградской областях. Также Миненко отметил, что ГИК вместе с ЦИК продолжат обсуждать вопрос создания «дачных» участков.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова публично дважды высказывалась против организации экстерриториальных участков.

София Саттарова


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