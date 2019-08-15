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12:50

В СК подано 37 жалоб о разглашении личных данных в Telegram-канале "Товарищ майор"

фото ЗакС политика В СК подано 37 жалоб о разглашении личных данных в Telegram-канале "Товарищ майор"

Следственный комитет зарегистрировал 37 заявлений о незаконной разглашении личной информации и данных в Telegram-канале "Товарищ майор", поделился руководитель "Агоры" Павел Чиков. Еще 50 жалоб, по его словам, "на подходе".

Первое заявление в Следком подал муниципальный депутат столичного округа "Преображенское" Юрий Волнов, обнаруживший свое имя среди прочих в списке. В случае, если СК откажет ему в возбуждении уголовного дела, он планирует обратиться в ЕСПЧ.

Базу с различными личными данными около трех тысяч человек в канале "Товарищ майор" опубликовали 9 августа. В ней содержится паспортная информация и номера телефонов участников столичных протестов, а также независимых кандидатов в Мосгордуму и журналистов.

СМИ предполагают, что её составили в ГУ МВД по Москве, так как в свойствах файла в графе "компания" указано именно это силовое ведомство.

"Медуза" располагает сведениями, что канал "Товарищ майор" ведет пиарщик Виталий Тайсаев.

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13:42    
предатели народа служат в силовых структурах. Спрашивают паспорт и выкладывают в интернет.

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