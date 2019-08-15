Самовыдвиженец в МО "Юго-Запад" снял с выборов единоросса  

Городской суд Петербурга удовлетворил иск кандидата в муниципальные депутаты МО "Юго-Запад", самовыдвиженца Вадима Шлахтера, который просил аннулировать регистрацию соперника из "Единой России" и действующего муниципала Вадима Фролова, об этом Шлахтер сообщил ЗАКС.Ру.

Избирательная комиссия дважды отказывала Фролову в регистрации, однако Городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидата самостоятельно. Представитель ИКМО "Юго-Запад" перед заседанием Городского суда сообщила корреспонденту ЗАКС.Ру, что Фролов не сдал несколько документов, в числе которых был финансовый отчет.

По словам Шлахтера, судья в течение шести часов изучала материалы дела и пришла к выводу, что ГИК незаконно зарегистрировал Фролова кандидатом в муниципальные депутаты.

- Я считаю, что суд очень объективно и внимательно рассмотрел все обстоятельства, расспросил всех заинтересованных лиц, всех свидетелей и вынес решение, - сообщил самовыдвиженец ЗАКС.Ру.

Ранее другой кандидат в мундепы МО "Юго-Запад" Игорь Демин рассказал ЗАКС.Ру, что Фролов и вместе с двумя действующими мундепами и кандидатами от “Единой России” Олегом Семеновым и Алексеем Каменских во время сдачи документов в ИКМО пришли с сотрудниками ЧОП, которые заблокировали вход и загородили членов совета от возмущенных граждан.