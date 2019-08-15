Имидж трех

Выборы петербургского градоначальника дают возможность горожанам поискать своего кандидата из довольно широкого политического спектра. Кроме врио губернатора Александра Беглова, который назвал себя «беспартийным хозяйственником», в избирательной кампании участвуют представители разных политических сил. Надежда Тихонова представляет «Справедливую Россию», Владимир Бортко – КПРФ, а Михаил Амосов – «Гражданскую платформу».

Надежда Тихонова стала широко известна петербуржцам в ходе выборов в Законодательное собрание Петербурга в 2016 году. Тогда она входила в первую тройку партии «Справедливая Россия». Основным оппонентом СР в тот момент стала Партия роста, которую возглавила Оксана Дмитриева до этого также руководившая эсерами в Петербурге. Из агитации Партии роста многие узнали, что Тихонова приходится племянницей главе СР Сергею Миронову. Правда, сама Надежда Тихонова в политике уже давно – в 2008 году ей предложили представлять партию в Красногвардейском районе, а на муниципальных выборах в 2009 году ее избрали депутатом муниципального совета "Полюстрово". Тихонова известна как активный борец за сохранение парков и скверов, в том числе Ржевского лесопарка и парка Малиновка. Неслучайно, что после избрания Тихоновой в 2016 году депутатом Законодательного собрания Петербурга ей было предложено возглавить профильную комиссию по экологической защите населения. Как депутат Тихонова уделяет внимание также социальной политике, жилищной сфере, градостроительному планированию, сохранению культурного наследия.

Еще один депутат Законодательного собрания Петербурга, который выдвинулся на губернаторские выборы - Михаил Амосов. В этот раз его поддержала партия «Гражданская платформа». Хотя петербуржцам Амосов больше известен как один из основателей партии «Яблоко», которую ему вместе с единомышленниками пришлось покинуть в прошлом году. Как признается сам Амосов, он ушел из партии из-за разногласий с Григорием Явлинским. Теперь политик собирает свое «Движение демократического обновления».

Петербуржцы его знают уже много лет как политика демократического спектра. В 1990 году на первых альтернативных выборах Амосов был избран депутатом Ленсовета. Работал заместителем председателя комиссии по экологии, затем – председателем комиссии по градостроительной политике и земельным вопросам. Голосовал за проведение референдума о возращении городу исторического названия.

В 1994, 1998 и 2002 годах избирался депутатом Законодательного собрания Петербурга от Гражданки. В 2003-2007 годах – председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. Стал одним из авторов закона о Генеральном плане города.

Представитель КПРФ Владимир Бортко известен всей стране как успешный режиссер-постановщик. Известность пришла к Бортко после комедии «Блондинка за углом», главные роли в которой сыграли Андрей Миронов и Татьяна Догилева.

А экранизация повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» в самый разгар перестройки в 1988 году принесла Владимиру Бортко признание уже мировой кинообщественности. В 2000 году им был создан популярный сериал «Бандитский Петербург». Полюбился зрителям и сериал по роману Булгакова «Мастер и Маргарита».

Владимир Бортко занимался и общественной деятельностью – в 1989-1992 годах он возглавлял правление петербургского отделения Союза кинематографистов России.

С 2011 года Бортко уже в федеральной политике. Он депутат Государственной думы VI и VII созывов от КПРФ. Работает в статусе заместителя председателя комитета ГД по культуре. На вопрос, зачем режиссеру таких известных фильмов, как «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», членство в КПРФ, Бортко объяснил, что «социалистическая идея - единственная и не имеющая альтернативы. Ведь многие разумные люди и на протяжении ХХ века склонялись и сейчас склоняются именно к этой идее».

ЗАКС.Ру поинтересовался мнением экспертов о том, соответствуют ли имиджу своей партии выдвинутые кандидаты.

Политолог Алексей Шустов ответил корреспонденту ЗАКС.Ру лаконично: «Честно говоря, не представляю себе, что мог бы о них сказать. Не вижу их публичной кампании настолько, чтобы судить об имидже».

Политический психолог Александр Ершов полагает, что ни у кого из соперников врио губернатора Александра Беглова имиджмейкера нет – они на кампании совершенно такие же, как в обычной жизни. «По крайней мере, если судить по первым теледебатам. Владимир Бортко и Надежда Тихонова активно позиционируются как представители своих партий. Михаил Амосов свою партийность не афиширует. Наверное, правильно делает, учитывая небольшой рейтинг его партии», - уверен эксперт.

Политтехнолог, доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что сложившийся имидж есть только у режиссера Владимира Бортко.

«У Бортко давно сформировался имидж. И личный, и партийный. «Раньше все было хорошо, нужна сильная рука», - это все о нем. Многие в нем видят умного, серьезного, упертого, не изменяющего своим взглядам политика. Надежда Тихонова показывает, что она молодая женщина, молодой политик, идет под узнаваемым партийным брендом. Правда, пока это еще только зачатки узнаваемости. Михаил Амосов представляет демократическое направление. Но сегодня люди видят такого человека несколько иным - молодым, волевым, энергичным. Вот в этом есть диссонанс. У Амосова возраст и внешний вид немного не соответствуют тем идеям, которые он хочет продвинуть на выборах», - считает Александр Конфисахор.

Научный руководитель социологического центра «Мегаполис» Татьяна Протасенко специально подчеркнула, что в Петербурге сложилась необычная ситуация, когда, фактически, не проводится внутренних опросов. В результате выводы по социологии сделать пока трудно. «Делает опросы только ВЦИОМ. Поэтому предвыборного расклада кандидатов у нас нет. В результате, с точки зрения социологии, сложно сказать, какой имидж и какого кандидата лучше воспринимают люди», - говорит Протасенко.

Вместе с тем, по ее мнению, сегодня большинство кандидатов заняли правильную позицию – все говорят о том, что в центре должен быть человек, горожанин, с его заботами и проблемами.

«У Михаила Амосова программа называется «Город для людей». Это правильно. Сегодня жителей интересует не столько политика, сколько конкретные вещи, с которыми ежедневно сталкиваются петербуржцы. Аналогично поступает и Надежда Тихонова. Заметьте, даже Александр Беглов сначала шел с лозунгом «В интересах Петербурга», а сегодня его сменил на «Во благо петербуржцев». И люди на это обращают внимание. У Владимира Бортко с этой точки зрения программа не совсем удачна. Там не чувствуется человека. Но все кандидаты хотят советоваться с людьми, учитывать их предложения. Это логично. Что дают партии, которые выдвинули кандидатов, пока сказать сложно. Опять же по причине отсутствия социологии. Думаю, важную роль сыграют и дебаты, которые пройдут на телевидении. Как формирующиеся имиджи кандидатов отразятся на результатах выборов - еще также не ясно. Ведь пока довольно много неопределившихся», - полагает Татьяна Протасенко.

Анатолий Дроздов

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.