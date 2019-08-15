На авиаперелеты охраняющих Путина сотрудников ФСО выделят 415 млн рублей

На авиабилеты для сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), сопровождающих Владимира Путина в его поездках, из государственного бюджета будет выделено 415 млн рублей, гласит информация, опубликованная на портале госзакупок. Речь идет как о внутригосударственных рейсах, так и о международных.

Траты предполагаются в том числе и на перевозку имущества ФСО, а именно - "автотранспортных средств в целях обеспечения выездных мероприятий" президента, а также для обеспечения визитов в Россию глав иностранных государств и их правительственных делегаций.

Исполнитель госконтракта - ОАО "Государственная авиакомпания „224 летный отряд“". В феврале 2019 года с этой же фирмой управделами уже заключало два договора на 400 млн рублей и на 756 млн рублей.

Согласно сведениям, доступным на сайте госзакупок, в прошлом году на перелеты работников ФСО было потрачено 1,95 млрд рублей.