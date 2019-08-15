Даниила Кена задержали по заявлению заведующей детсадом

Сотрудники полиции задержали муниципального депутата МО "Морские ворота" и председателя профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена по заявлению заведующей детского сада Выборгского района № 5 из-за профсоюзной проверки 1 июня. Об этом сообщил штаб Навального в Петербурге со ссылкой на сообщение Кена.

Как рассказал ЗАКС.Ру руководитель петербургского штаба Навального Александр Шуршев, 1 июня Кен вместе с сотрудником штаба Александром Гонзуревским пришли с профсоюзной инспекцией, чтобы проверить условия труда сотрудников. По словам Кена, руководство детского учреждения в ответ вызвало ОМОН и Росгвардию.

На момент публикации новости дозвониться до Кена не удалось.

Напомним, Даниил Кен пытался зарегистрироваться канидатом в муниципальные депутаты МО "Светлановское". 19 июля Кен зарегистрировался кандидатом в мундепы, а спустя несколько недель избирательная комиссия муниципалитета обратилась в суд с требованием снять Кена с выборов якобы из-за нарушения правил агитации.

Избирком посчитал агитацией три записи во “ВКонтакте”, датированные 2014, 2015 и 2019 годами.

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