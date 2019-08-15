В КРТИ озвучили планы на грядущий год

На прошедшем сегодня, 15 августа, заседании комитета по развитию транспортной инфраструктуры чиновники обозначили приоритетные задачи на конец текущего года и год грядущий.

Акцент будет сделан на подготовку города к приёму матчей Чемпионата Европы по футболу-2020.

Помимо прочего, движение автотранспорта будет открыто на Гранитной улице, отрезке Софийской улицы от Колпинского шоссе до новой скоростной автотрасс М-11 "Москва-Петербург". Также будут сняты ограничения с движения транспорта на проспекте Ветеранов от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного.

В КРТИ напомнили, что уже в начале сентября будут открыты новые станции Фрунзенского радиуса петербургской подземки - "Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары". Продолжатся работы и на участке от "Спасской" до "Большого проспекта" на Васильевском острове.