В Кремле решили представить посадивших в поле самолет пилотов к госнаградам

Оба пилота, руководившие экстренной посадкой пассажирского самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье, будут в скором времени представлены к почетным государственным наградам, информирует РИА "Новости".

"После того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены", - цитирует агентство заявление, сделанное пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым.

Госнаграда, отметил он, присуждается по указу Владимира Путина.

Напомним, ЧП с участием борта "Уральских авиалиний" произошло сегодня, 15 августа, утром. Самолет, следовавший из Жуковского в Симферополь, был вынужден стремительно приземлиться в кукурузном поле неподалеку от места вылета из-за того, что в его двигатели попала стая птиц.

На момент посадки на борту лайнера находились 234 человека, включая членов экипажа. Погибших нет, однако из-за жесткого столкновения с землей пострадали 33 человека, некоторые из которых - дети. На данный момент все они госпитализированы с травмами легкой и средней тяжести.

Пилоты, которые сумели посадить борт А321, учились в Петербурге. Командиром воздушного судна был 41-летний Дамир Юсупов, а вторым пилотом - 23-летний Георгий Мурзин.