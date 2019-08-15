Суд снял с выборов в МО "Екатерингофский" Викторию Дацик и еще двух представителей ЛДПР

Ленинский районный суд Петербурга на заседании 15 августа отменил регистрацию кандидатами в депутаты МО "Екатерингофский" выдвиженцев от ЛДПР Виктории Дацик, Сергея Панчука и Леонида Александрова.

С требованием снять их с выборов выступил кандидат-самовыдвиженец Владислав Шульгин, работающий в администрации "Екатерингофского".

Он заявил, что его оппоненты зарегистрировались кандидатами в муниципальные депутаты после срока, первоначально установленного ИКМО.

- Самое главное, что нарушено право на равенство кандидатов, - отметил Шульгин.

Представители ЛДПР заявили, что Горизбирком продлил прием заявок от потенциальных кандидатов в МО "Екатерингофский", но суд этот аргумент не убедил.

Адвокат ЛДПР Константин Ухтомский заявил, что, на его взгляд, истцу кто-то диктует, что надо делать.

- Это какая-то нездоровая тенденция в нашей стране. Не очень понятные люди не дают прийти и попробовать побороться за власть кандидатам, - подчеркнул адвокат. - Я могу призвать суд только прекратить этот позор.

Дацик предложила судье отложить рассмотрение дела, чтобы вызвать свидетеля, который стоял в "фейковой" очереди в ИКМО "Екатерингофский". Она рассказала, что заплатила одному из стоявших в очереди в ИКМО перед ней, и тот заявил, что делает это за деньги. По словам Дацик, он сообщил, что ему обещали 10 тысяч рублей за пять дней такой работы. Сергей Панчук также рассказал суду, что один из кандидатов от ЛДПР встретил в очереди своего знакомого и тот признался, что стоит за деньги.

Отметим, что представители ответчика, председатель ИКМО Ксения Недбайло и адвокат Диана Пушина фактически заняли сторону истца, признав, что зарегистрировали кандидатов вне отведенных сроков. Эту позицию поддержала и представитель прокуратуры Анна Гофман.

Во время заседания истец пояснил суду, что узнал о дате регистрации кандидатки Виктории Дацик из газеты "Екатерингофский вестник". Дацик в ответ заявила, что такой информации в муниципальном издании не было.

Напомним, 14-15 августа Ленинский суд уже снял с выборов в МО "Екатерингофский" 10 кандидатов от ЛДПР, "Яблока" и идущих самовыдвиженцами.

Сергей Еремеев