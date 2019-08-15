Под Псковом археологи нашли более 500 артефактов на месте поселения викингов

Археологи, ведущие изыскания в Новосокольническом районе Псковской области, где в X-XI веках селились викинги, обнаружили рекордное количество представляющих историческую ценность предметов за все время раскопок на этой местности - более 500.

"Основная категория находок - разнообразные бусы из стекла и других материалов: горный хрусталь, металл. Есть фрагменты арабского серебра, дирхема, вот здесь половинка такой монеты. В этом году [найдено] порядка 10 таких монет. Впервые за все время, что проводим работы, нашли изделия из кости", - приводит ТАСС слова начальника работ Антона Романовского.

По его словам, на этот раз удалось найти так много артефактов благодаря принципиально новой методике: слои почвы просеиваются через сито и промываются водой.

В экспедиции участвуют более 50 человек из европейской части страны, а также эстонцы и белорусы. Работы проходят под эгидой Российского исторического общества и при его материальной поддержке.