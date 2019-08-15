У Собчак появились претензии к Любови Соболь

Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак нашла к чему придраться в интервью, данном "навальнисткой" Любовью Соболь телеканалу "Дождь". Ей не понравились высказывания о себе самой, например, о том, что она поддерживает пенсионную реформу, что действительно ранее звучало с ее стороны. Спорный вопрос Собчак хочет обсудить в эфире, но не видит взаимного желания.

"Тут ведь нужны не лозунги и моральные проповеди, а знание предмета. И я готова. Но Соболь отказывается встречаться со мной в эфире, как и депутаты единой России Яровая и Железняк. Хотя, казалось бы, во время избирательной кампании надо смело идти ко всем журналистам, наращивать узнаваемость и признание", - попеняла она в своем блоге.

Кроме того, телезвезда оказалась задета озвученным мнением о том, что пошла как "спойлер" на заведомо, с точки зрения Соболь, несвободные выборы президента в марте 2018 года. Любопытно, что в ответ Собчак всерьез пишет о том, что победила Алексея Навального в "предвыборных дебатах". Напомним, что последнего до президентских выборов не допустили, и дебатов в классическом понимании этого термина между оппонентами не было и быть не могло.

Поздно вечером 14 августа стало известно о том, что Соболь прекратила протестную голодовку против недопуска до выборов в Мосгордуму, которую она держала больше месяца. Это было откликом на просьбу матери человека, попавшего в СИЗО после акции в ее поддержку.