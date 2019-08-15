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16:21

В Росгвардии сетуют на угрозы, поступающие силовикам на фоне протестных акций

фото ЗакС политика В Росгвардии сетуют на угрозы, поступающие силовикам на фоне протестных акций

На фоне участившихся акций гражданского протеста, которые уже месяц не утихают в Москве, сотрудникам Федеральной службы войск национальной гвардии РФ стали поступать угрозы и оскорбления, предположительно, от лиц, заинтересованных в эскалации конфликта, поделился с ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. 

"У этих людей, кто стоит за подобными акциями, нет ничего святого. Они призывают приходить на несанкционированное мероприятие и тем самым практически подталкивают добропорядочных граждан к нарушению действующего законодательства. Также под различными именами продолжают рассылать сотрудникам и военнослужащим Росгвардии угрозы и оскорбления, пытаясь оказать давление", - негодует Грибакин.

Напомним, в середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. После "забракованные" выдвиженцы заявили, что их подписи были посчитаны некорректно. С тех пор в столице еженедельно проходят акции протеста, в которых принимают участие граждане, требующие допуска незарегистрированных политиков до выборов. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны "рекордные" 1373 человека, большинство - с применением грубой силы. Часто под руку попадали люди, к протесту не имевшие никакого отношения. Так, например, вышедшему на пробежку блогеру силовики сломали ногу.

После Следком возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", фигурантами которого являются 14 жителей столицы.

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17:01    
Всех, кто угрожает силовикам, а особенно их ребятишкам, надо надолго отправлять на нары!

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