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16:42

В Архангельской области перестанут штрафовать за стихийные свалки

фото ЗакС политика В Архангельской области перестанут штрафовать за стихийные свалки

Суд в Архангельской области удовлетворил иск местной прокуратуры, которая требовала признать региональный закон о штрафах за стихийное складирование мусора недействительным на территории области, поскольку он входит в противоречие с законом федерального уровня. Согласно информации, размещенной на сайте прокуратуры, теперь поморов штрафовать за свалки не будут - "на территориях общего пользования населенных пунктов Архангельской области вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления поселений и городских округов".

Отметим, что "мусорная" тема и Архангельская область в последнее время связаны неразрывно. Прежде всего, это касается железнодорожной станции Шиес, возле которой производится строительство мусорного полигона. Туда планируют свозить подмосковный мусор, что возмущает значительную часть жителей региона. Самые пассионарные из них разбили палаточный протестный городок поблизости и не планируют уходить, пока не добьются полного прекращения строительства "экотехнопарка".

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