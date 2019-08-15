Столичная мэрия не стала согласовывать пикеты за честные выборы 17 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать проведение массовых пикетов за свободные выборы 17 августа, информирует "Интерфакс".

Акция считается несанкционированной, так как её заявители допустили нарушения в оформлении уведомления: "организаторам в установленном порядке направлены ответы с разъяснениями". Заявку подавал глава муниципального округа "Якиманка" Андрей Морев.

В свою очередь РБК, ссылаясь на ответ городской управы, отмечает, что массовый пикет "нарушает права и интересы граждан, не принимающих в нем участие".

Ранее Мореву и другим интересантам было отказано также в проведении шествия по столичным бульварам, которое также оппозиционеры хотели провести 17 августа. В мэрии сообщили, что организаторы нарушили сроки подачи заявки.