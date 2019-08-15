Кена обвинили в избиении заведующей детсадом

Днем 15 августа сотрудники полиции задержали муниципального депутата МО "Морские ворота" и председателя профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена по обвинению в избиении 31 мая исполняющей обязанности заведующей детского сада № 5 Выборгского района города. Об этом Кен рассказал ЗАКС.Ру.

По его словам, в заявлении женщина указала, что Кен якобы "выкрутил ей руки, поставил лицом к стенке и бил ногами". После якобы избиения сотрудники полиции в течение 2,5 месяцев проводили некую экспертизу, в результате которой вменили Кену нарушение по статье 6.1.1 "Побои" Кодекса административных правонарушений.

Кен рассказал, что заявление написано ночью 1 июня после того, как председатель профсоюза вместе с сотрудником штаба Навального съездили в детский сад, чтобы сделать репортаж из-за информации о том, что там воспитателей переводят на другие должности ради отказа от доплат, положенных по «майским указам». В детском саду утверждают, что Кен избил сотрудницу учреждения, после чего руководство вызвало ОМОН и Росгвардию.

Даниил Кен говорит, что никого не трогал, а росгвардейцы побили его во время задержания.