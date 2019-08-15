Участник столичных "беспорядков" Егор Жуков: Если дадут меньше 8 лет, буду рад

В публичном доступе появилась расшифровка пронзительной речи на суде фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, студента ВШЭ Егора Жукова, которого отказались до конца сентября выпустить из следственного изолятора.

"Я ничего не поджигал и не громил в тот день. Я не нападал на сотрудников Росгвардии и полиции в тот день. Я не совершил никакого насилия в тот или какой-то другой день", - заявил подсудимый на слушаниях по своей апелляции.

В то же время, власти он выразил благодарность: теперь, по его ощущениям, активист имеет ту общественную поддержку, о которой и не смел мечтать, а также твердость характера, которой требует тюремное заключение.

"Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно станет. Жду самого худшего все же. И поэтому если вдруг произойдет что-то меньше, чем 8 лет, то я буду рад", - признался Жуков.

Вместе с ним по скандальному делу о беспорядках на абсолютно мирной протестной акции в СИЗО сидят еще 13 человек. Всего в тот день было задержано около 1400 человек, желавших честных выборов в стране.