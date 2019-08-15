В Москве суд арестовал подозреваемого в госизмене россиянина

Лефортовский райсуд Москвы на два месяца - до 12 октября - отправил под арест россиянина Сергея Лыхмуса по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ), информирует ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-секретаря судя Ксении Первовласенко.

Постановление об избрании в отношении Лыхмуса обозначенной меры пресечения было избрано ещё 13 августа. Более подробностей дела Первовласенко не сообщила, добавив, что оно проходит под грифом "секретно".

В конце июля Лефортовский суд по аналогичной статье арестовал гражданина РФ Юрия Ющенко. Связаны ли данные разбирательства - не известно.