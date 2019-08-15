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17:50

Активисты добились от чиновников признания экологических нарушений под Киришами

фото ЗакС политика Активисты добились от чиновников признания экологических нарушений под Киришами

Представители общественной природозащитной организации "Зеленый фронт" рассказали о том, что профильные ведомства согласились с жалобами на экологические нарушения под городом Кириши. Летом там загорелся мусорный полигон. Из ответа Росприроднадзора стало ясно, что владелец участка, на котором располагается полигон, ООО "Лель-ЭКО", еще в мае привлекался к административной ответственности.

"Наш мониторинг показал, что по периметру полигона отсутствует ограждение. Обводная канава вокруг полигона в северной части завалена наплавным мусором, санитарная зона полигона захламлена мусором (в том числе на землях лесного фонда). Размещение отходов производится без сетчатого ограждения рабочей карты", - отметил руководитель экологической организации Сергей Виноградов.

В свою очередь, из ответа Роспотребнадзора следует то, что его "правила игры" ООО нарушало в течение июня и июля и что это тоже привело к административным наказаниям.

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Фотографии: "Зеленый фронт"


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