Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

17:08

Верховный суд подтвердил отмену решения Горизбиркома по жалобе на отказ в регистрации Потякина

фото ЗакС политика Верховный суд подтвердил отмену решения Горизбиркома по жалобе на отказ в регистрации Потякина

Верховный суд России 15 августа отменил решение о пересмотре отказа в регистрации исполнительного секретаря "Единой России" по Центральному району Александра Потякина в качестве кандидата в муниципальные депутаты МО "Смольнинское". Об этом ЗАКС.Ру рассказал кандидат в мундепы Владимир Беличенко, присутствовавший на заседании.

ИКМО "Смольнинское" изначально отказало в регистрации Потякину, на что он пожаловался в Горизбирком. Рабочая группа городской комиссии рекомендовала оставить отказ единороссу в силе, однако позже во время заседания ГИК все-таки встал на сторону кандидата и отправил решение об отказе на пересмотр в ИКМО. 

Самовыдвиженец Владимир Беличенко оспорил это решение Горизбиркома в Горсуде 31 июля. После чего единоросс попытался обжаловать это решение в Верховном суде. Заседание по его жалобе прошло 15 августа, суд решил оставить решение нижестоящей инстанции в силе, рассказал ЗАКС.Ру Беличенко.

Как уточнил в беседе с ЗАКС.Ру Александр Потякин, решение суда не отменяет его регистрацию в качестве кандидата. Решение о регистрации единоросса принято не Горизбиркомом, а ИКМО "Смольнинское". Соответственно, утверждает Потякин, чтобы снять его с выборов его оппонент должен был обратиться в районный суд к муниципальному избиркому, но сроки на это уже вышли. В Горсуде же, а затем и в Верховном суде, рассматривался вопрос лишь о решении Горизбиркома. По мнению Потякина, судебные разбирательства затеяны его противниками, чтобы "посотрясать воздух". 

Беличенко же считает, что участию Потякина в избирательной гонке в "Смольнинском" мог способствовать спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, помощником которого тот, по словам Беличенко, может являться. Самовыдвиженец также предположил, что Макаров мог оказать влияние на решение Горизбиркома по допуску единоросса до выборов.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:56 Суд снял с выборов в МО "Екатерингофский" Викторию Дацик и еще двух представителей ЛДПР

13:30 Вячеслава Дацика вывели из зала суда по делу о снятии его жены с выборов

12:50 Самовыдвиженец в МО "Юго-Запад" снял с выборов единоросса  

12:39 Менеджер "Газпром нефти" снял с выборов главреда "МК в Питере" и начальника штаба Навального

9:45 Кен пожаловался на рекламу кандидата от "Единой России" на порносайтах

14 августа, 19:45 Кандидатов в мундепы МО «Петро-Славянка» от КПРФ пытаются снять с выборов через суды

14 августа, 19:07 Суд снял с выборов в МО «Екатерингофский» пять оппозиционных кандидатов

14 августа, 18:24 Незарегистрированные кандидаты в мундепы Шушар просят привлечь к ответственности избирком

14 августа, 17:34 ЛДПР пытается снять с выборов во Фрунзенском районе 15 кандидатов Партии роста

14 августа, 14:50 В Горизбирком с начала кампании поступило 2408 обращений по муниципальным выборам

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:52 Greenpeace: После аварии в Поморье норвежцы обнаружили радиоактивный йод в воздухе

17:50 Активисты добились от чиновников признания экологических нарушений под Киришами

17:25 В Москве суд арестовал подозреваемого в госизмене россиянина

17:19 Участник столичных "беспорядков" Егор Жуков: Если дадут меньше 8 лет, буду рад

17:08 Муниципал: Верховный суд подтвердил отмену решения Горизбиркома по жалобе на отказ в регистрации Потякина

17:04 Горизбирком не намерен отказываться от «дачных» участков   1

16:54 Кена обвинили в избиении заведующей детсадом   4

16:50 Столичная мэрия не стала согласовывать пикеты за честные выборы 17 августа   1

16:42 В Архангельской области перестанут штрафовать за стихийные свалки

16:21 В Росгвардии сетуют на угрозы, поступающие силовикам на фоне протестных акций   1

16:04 Амосов вновь выступил за сохранение Исаакия в собственности города

15:41 У Собчак появились претензии к Любови Соболь   1

15:22 Под Псковом археологи нашли более 500 артефактов на месте поселения викингов

15:04 Активистку штаба Навального в Петербурге прокатили до отдела полиции после выхода из спецприемника

15:01 Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru