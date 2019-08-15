Greenpeace: После аварии в Поморье норвежцы обнаружили радиоактивный йод в воздухе

Норвежский директорат по радиационной защите выявил присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха, взятого в Сванховде в период с 9 по 12 августа - через день после аварии на полигоне ВМФ в Архангельской области.

Как пишет Greenpeace, организация не делает выводов о влиянии на химический состав воздуха взрыва, произошедшего на отечественной военной базе, однако уточняет, что продолжит ежедневно измерять фон. Присутствие в атмосфере частиц радиоактивного йода-131 позволяет сделать промежуточный вывод о том, что авария могла произойти на атомном реакторе. Йод-131 - источник опасного бета- и гамма-излучения. Наиболее опасным считается радионуклид, попавший внутрь организма. Первой от его воздействия страдает щитовидная железа.

"В прессе озвучивалась версия, что радиоактивное загрязнение в Архангельской области могло произойти при разрушении малого атомного реактора, установленного на ракету. Из-за неполноты официальной информации о причинах выброса и его радиоизотопном составе местные жители были вынуждены принимать решения в условиях неопределенности. СМИ сообщают, что люди скупали в аптеках препараты йода и средства для выведения радионуклидов из организма. Росгидромет широко распространил в СМИ новость про превышение гамма-излучения (до 16 раз, но безопасный уровень), но „забыл“ рассказать про бета-излучение, повышенный уровень которого тот же Росгидромет обнаружил не только в Северодвинске, но и в Архангельске", - отметили экологи Greenpeace.

8 августа в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Произошло это в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Позже стало известно, что там изучали возможности нового ракетного комплекса - предположительно, "Буревестника".

От взрыва погибли пять человек: все они - сотрудники "Росатома", которых наградят посмертно.