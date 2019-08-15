ГИК обязал ИКМО «Академическое» рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий своего председателя

Санкт-Петербургская избирательная комиссия получила жалобу от кандидатов в муниципальные депутаты МО «Академическое» Сергея Бондина и Ивана Касаткина на местную избирательную комиссию и ее председателя Сергея Прусакова. Горизбирком рассмотрел жалобу на заседании 15 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Алексей Березин сообщил на заседании, что заявители требуют признать незаконным бездействие Прусакова, так как он не уведомил ИКМО о конфликте интересов. Председатель муниципальной комиссии якобы находится в родственных связях с одним из кандидатов в мундепы округа Робертом Шаяхметовым, сообщили в жалобе заявители.

- Речь идет о том, что, согласно сведениям заявителей, в данном муниципальном образовании имеется кандидат, фамилия которого в жалобе и проекте решения указана, который женат, и супруга данного кандидата является близким родственником члена ИКМО «Академическое». Близким родственником, степень родства которого указана как «дочь», - рассказал Березин.

Он заявил, что это действительно может являться конфликтом интересов. При этом, отметил член ГИК, у городской комиссии нет документов, подтверждающих родство председателя ИКМО и одного из кандидатов в мундепы. Березин предложил отложить рассмотрение жалобы и направить запросы в ЗАГС для выяснения степени родства Прусакова и кандидата в мундепы, но в ходе дискуссии члены Горизбиркома пришли к другому решению.

Помимо приостановления полномочий председателя ИКМО, заявители просили признать незаконным бездействие муниципальной избирательной комиссии – так как она не сняла с должности своего главу, сообщил Березин. Член ГИК с правом совещательного голоса Виктор Воробьев отметил, что Горизбирком не может признать незаконным бездействие ИКМО – перед ней вопрос снятия председателя не ставился.

Члены Горизбиркома решили обязать местный избирком рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий своего председателя. ИКМО «Академическое» должна подтвердить или опровергнуть информацию о родстве Прусакова с Шаяхметовым, а затем принять законное решение по проблеме.

Добавим, Шаяхметов выдвинут в мундепы партией «Единая Россия». Также он является действующим муниципальным депутатом МО «Академическое».

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.