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15 августа, 18:24

Мэрия Москвы отклонила заявки оппозиции на митинг и шествие за честные выборы 24 августа

фото ЗакС политика Мэрия Москвы отклонила заявки оппозиции на митинг и шествие за честные выборы 24 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать заявки оппозиционеров на проведение новых акций за свободные выборы, поданные на 24 августа, поделился с "Новой газетой" пресс-секретарь незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова Алексей Обухов.

Уведомления накануне подали получивший среди прочих кандидатов "отвод" кандидат в МГД Александр Соловьев, руководитель штаба Гудкова Эльвира Вихарева, координатор столичного отделения общественной организации "Открытая Россия" Татьяна Усманова. Они просили санкционировать митинг на площади Победы у Поклонской годы или шествие по проспекту Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек.

Отказ в мэрии мотивировали тем, что "гуляние" граждан по проспекту "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств", а на площадке у Поклонной горы уже "запланировано проведение другого мероприятия". В качестве альтернативной площадки городская управа предложила провести митинг в Марьино, однако организаторы предложение отклонили.

Ранее мэрия не стала согласовывать массовые пикеты на Сретенском и Страстном бульварах, заявленные на 17 августа. Уведомители сообщили, что в таком случае в обозначенный день они выйдут в одиночные.

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16 августа, 9:52   Константин Коханов   parfirich@kohanov.com
«Белоленточное» отребье с Болотной площади, на площади Сахарова 10.08.2019 года, взяло на «вооружение» методы провокаций сирийских «белых касок». Призывавшие москвичей прийти на митинг самый говнистый рэпер Оксимирон и не менее вонючий блогер Юрий Дудь, прекрасно понимая, что Навальным готовится очередная провокация, на сцену выступать не полезли - рэпер только выпячивал в толпе футболку с портретом арестованного студента, а блогер Дудь, как «настоящий декабрист» через двадцать минут, вообще, смылся с площади. После митинга по призыву перебравшегося из Челябинска в Москву провокатора Бориса Золотаревского, в основном иногородняя сволочь, «отправилась качать свои права» перед окнами Администрации Президента. ОМОН, СПЕЦНАЗ и МИЛИЦИЯ, под командованием своего обосравшегося наводить порядок начальства, стали играть с подонками в догонялки к радости, оплаченной Ходорковским, прессы.  Борис Золотаревский наверно был не в курсе, что оппозиционера Сергея Удальцова признали виновным в организации подобных массовых беспорядков (призывал людей с Болотной площади в 2012 году  «идти на Кремль») и отправили в тюрьму в июле 2014 года. Пока Бориса Золотаревского арестовали на 30 суток, и, скорее всего, его «дело» до настоящего суда не дойдёт, и этого подонка не посадят. Судя по двум комментариям ниже, в Питере ещё не перевелись любители приключений на свою намыленную задницу.

15 августа, 19:00    
Мэрия-браво! Надо методично и жёстко додавливать прозападных экстремистов, не церемонится с ними! В России тюрем хватит, а если не будет хватать, то восстановим лагеря ГУЛАГ!

15 августа, 18:40    
Пора отклонять мэрию москвы.

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