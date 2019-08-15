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15 августа, 18:24

Мэрия Москвы отклонила заявки оппозиции на митинг и шествие за честные выборы 24 августа

фото ЗакС политика Мэрия Москвы отклонила заявки оппозиции на митинг и шествие за честные выборы 24 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать заявки оппозиционеров на проведение новых акций за свободные выборы, поданные на 24 августа, поделился с "Новой газетой" пресс-секретарь незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова Алексей Обухов.

Уведомления накануне подали получивший среди прочих кандидатов "отвод" кандидат в МГД Александр Соловьев, руководитель штаба Гудкова Эльвира Вихарева, координатор столичного отделения общественной организации "Открытая Россия" Татьяна Усманова. Они просили санкционировать митинг на площади Победы у Поклонской годы или шествие по проспекту Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек.

Отказ в мэрии мотивировали тем, что "гуляние" граждан по проспекту "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств", а на площадке у Поклонной горы уже "запланировано проведение другого мероприятия". В качестве альтернативной площадки городская управа предложила провести митинг в Марьино, однако организаторы предложение отклонили.

Ранее мэрия не стала согласовывать массовые пикеты на Сретенском и Страстном бульварах, заявленные на 17 августа. Уведомители сообщили, что в таком случае в обозначенный день они выйдут в одиночные.

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15 августа, 19:00    
Мэрия-браво! Надо методично и жёстко додавливать прозападных экстремистов, не церемонится с ними! В России тюрем хватит, а если не будет хватать, то восстановим лагеря ГУЛАГ!

15 августа, 18:40    
Пора отклонять мэрию москвы.

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