Мэрия Москвы отклонила заявки оппозиции на митинг и шествие за честные выборы 24 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать заявки оппозиционеров на проведение новых акций за свободные выборы, поданные на 24 августа, поделился с "Новой газетой" пресс-секретарь незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова Алексей Обухов.

Уведомления накануне подали получивший среди прочих кандидатов "отвод" кандидат в МГД Александр Соловьев, руководитель штаба Гудкова Эльвира Вихарева, координатор столичного отделения общественной организации "Открытая Россия" Татьяна Усманова. Они просили санкционировать митинг на площади Победы у Поклонской годы или шествие по проспекту Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек.

Отказ в мэрии мотивировали тем, что "гуляние" граждан по проспекту "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств", а на площадке у Поклонной горы уже "запланировано проведение другого мероприятия". В качестве альтернативной площадки городская управа предложила провести митинг в Марьино, однако организаторы предложение отклонили.

Ранее мэрия не стала согласовывать массовые пикеты на Сретенском и Страстном бульварах, заявленные на 17 августа. Уведомители сообщили, что в таком случае в обозначенный день они выйдут в одиночные.