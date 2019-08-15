Экологическая инициатива помощницы Валуева понравилась Совершаевой

Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал на своей странице в Instagram о новой инициативе, связанной с его родным городом Петербургом и исходящей от его помощницы. Экологическая инициатива, утверждает единоросс, продиктована успешным, на его взгляд, опытом Нижнего Новгорода и во многом копирует его.

"Проект предполагает организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья (пластик, металл, макулатура, стекло) от населения. Около 50-200 точек по городу. Их расположение должно быть комфортным, в пешей доступности", - разъяснил депутат.

Валуев также сообщил, что идею поддержала вице-губернатор Любовь Совершаева, благодаря чему комитеты городского правительства в обозримом будущем приступят к ее реализации.

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